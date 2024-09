Gaza - Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff im südlichen Gazastreifen ein Kommandozentrum der Hamas getroffen. Die Zentrale habe sich in einer "humanitären Zone" in Chan Junis befunden, teilte das Militär am Dienstag mit.



Ranghohe Hamas-Terroristen seien bei dem Schlag getötet worden. Nach israelischen Angaben sollen im Vorfeld des Angriffs "zahlreiche Maßnahmen" ergriffen worden sein, um das Risiko, Zivilisten zu verletzen, zu mindern. Dazu zählten der Einsatz von "Präzisionsmunition" sowie die Luftüberwachung und "weitere Mittel", so die israelischen Streitkräfte.



Die Palästinenser widersprachen derweil den Angaben aus Israel. Bei dem Angriff auf die Zeltstadt seien mindestens 40 Menschen getötet und über 60 weitere Personen verletzt worden, teilten die Behörden im Gazastreifen mit.

