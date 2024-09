DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Astrazeneca sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholung zu Wochenbeginn sind die europäischen Aktienmärkte am Dienstag mit kleinen Aufschlägen gestartet. Vor der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Mittwoch dürften sich die Anleger zurückhalten, heißt es im Handel. Diese erhoffen sich Rückschlüsse auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Die Meinungen gehen derzeit auseinander, ob die Fed die Zinsen nur um 25 Basispunkte oder gleich um 50 Basispunkte senken wird.

Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 18.476 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 4.799 nach oben, hier stützen Aufschläge im Techsektor von 0,9 Prozent. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,1044 Dollar.

Die Stimmung der Anleger wird im Handel weiterhin als vorsichtig eingestuft. "Nachdem der Markt wie ein Stein von seinem Allzeithoch knapp unter der 19.000er-Marke gefallen ist, haben die Bären in Frankfurt zunächst einmal wieder Oberwasser bekommen", heißt es bei CMC. Hinzu komme, dass ihnen die Saisonalität mit einem in der Regel schwachen September in die Karten spiele.

Klinische Daten zu Lugenkrebswirkstoff bei Astrazeneca enttäuschen

Für Astrazeneca geht es an der Londoner Börse kräftig um 5 Prozent nach unten. Grund ist die Veröffentlichung klinischer Daten zu dem Wirkstoff Datopotamab Deruxtecan zur Behandlung von Lungenkrebs. Die Verlängerung der Lebenserwartung der Patienten ist statistisch betrachtet nicht signifikant. Der Wirkstoff gilt als Hoffnungsträger für Astrazeneca.

Oracle hat am Vorabend bessere Zahlen veröffentlicht. Das US-Unternehmen verdiente dank der guten Entwicklung des Cloud-Geschäfts netto 2,929 Milliarden Dollar, 22 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Bereinigt und je Aktie waren es 1,39 Dollar, wohingegen die Konsensschätzung auf 1,33 Dollar lautete. Den Umsatz steigerte Oracle um 7 Prozent auf 13,31 Milliarden Dollar, erwartet waren 13,2 Milliarden. Nachbörslich legte das Oracle-Papier um 8,9 Prozent zu. Die SAP-Aktie (+0,4%) profitiert bislang kaum.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.798,63 +0,4% 19,97 +6,1% Stoxx-50 4.391,13 +0,0% 0,52 +7,3% DAX 18.475,85 +0,2% 32,29 +10,3% MDAX 25.323,33 +0,5% 122,07 -6,7% TecDAX 3.274,84 +0,5% 15,21 -1,9% SDAX 13.432,75 +0,5% 60,81 -3,8% FTSE 8.240,27 -0,4% -30,57 +7,0% CAC 7.467,94 +0,6% 42,68 -1,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,19 +0,02 -0,39 US-Zehnjahresrendite 3,72 +0,02 -0,16 DEVISEN zuletzt +/- % Di., 7:50 Mo, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1038 +0,0% 1,1042 1,1038 -0,1% EUR/JPY 158,51 +0,3% 157,99 157,78 +1,9% EUR/CHF 0,9368 -0,1% 0,9367 0,9359 +1,0% EUR/GBP 0,8432 -0,1% 0,8444 0,8441 -2,8% USD/JPY 143,60 +0,3% 143,08 142,95 +1,9% GBP/USD 1,3091 +0,1% 1,3077 1,3076 +2,9% USD/CNH (Offshore) 7,1276 +0,1% 7,1224 7,1199 +0,1% Bitcoin BTC/USD 57.214,15 -0,5% 56.909,15 55.341,10 +31,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,58 68,71 -0,2% -0,13 -3,4% Brent/ICE 71,72 71,84 -0,2% -0,12 -4,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,575 37,20 +1,0% +0,38 +12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.502,63 2.506,38 -0,1% -3,75 +21,4% Silber (Spot) 28,41 28,38 +0,1% +0,04 +19,5% Platin (Spot) 944,88 942,70 +0,2% +2,18 -4,8% Kupfer-Future 4,08 4,08 -0,1% -0,00 +3,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

