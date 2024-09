© Foto: Stefan Puchner/dpa



Bei Renk läuft es schon seit Monaten nicht so richtig rund. Nun soll eine neue Strategie das Unternehmen auf die Gewinnerstraße führen. Was geplant ist.Der Panzergetriebe-Hersteller Renk strebt in den kommenden Jahren eine deutliche Expansion an und setzt dabei auf eine Kombination aus organischem Wachstum und strategischen Unternehmenszukäufen. Wie das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag in München bekannt gab, soll der Umsatz bis 2027 auf rund 2 Milliarden Euro verdoppelt werden. Dies soll durch ein jährliches Wachstum von 15 Prozent erreicht werden, wobei zusätzliches Potenzial durch Übernahmen in der Verteidigungsindustrie gehoben werden soll. "Weltweit steht das Militär vor der …