Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen errichtet die Anlagen auf drei Logistikzentren und einer Produktionsstätte für Frischwaren. Etwa 85 Prozent der erzeugten Strommenge will das Unternehmen für den Eigenbedarf nutzen. Bis Ende Juni 2025 will die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen vier Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von elf Megawatt installieren. Drei Anlagen entstehen auf Logistikzentren in Berbersdorf (Sachsen), Gochsheim (Unterfranken) und Marktredwitz (Oberfranken), die vierte auf der neu entstehenden Produktionsstätte für Frischwaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...