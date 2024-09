FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.09.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASOS TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 290 PENCE - DAVY RAISES JAMES FISHER PRICE TARGET TO 850 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 2700 (2900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANTOFAGASTA TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 500 (530) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTEGRAFIN TARGET TO 400 (335) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1450 (1520) PENCE - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 420 (430) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 660 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 860 (880) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 87 (91) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 7350 (6800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 911 (960) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 250 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1500 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES AHOLD DELHAIZE AND B&M ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 304 (262) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 270 (240) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - UBS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 245 (252) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 680 (610) PENCE - 'NEUTRAL'



