American Creek Resources Ltd. gab vor Kurzem bekannt, dass es am 5. September 2024 ein endgültiges Arrangement Agreement mit Cunningham Mining Ltd. (CML) abgeschlossen hat, in dessen Rahmen CML zugestimmt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von American Creek zu einem Preis von 0,43 $ pro Aktie zu erwerben. Die Transaktion wird zu marktüblichen Bedingungen und in bar abgewickelt und hat auf vollständig verwässerter Basis einen Wert von rund 207 Millionen $. Die Transaktion wird durch einen gesetzlich vorgeschriebenen Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) abgeschlossen.



Vorbehaltlich der Erfüllung aller im Arrangement Agreement festgelegten Abschlussbedingungen wird der Abschluss der Transaktion für Ende November oder Anfang Dezember 2024 erwartet. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien voraussichtlich nicht mehr an der TSXV notiert sein und American Creek wird nicht mehr als meldepflichtiger Emittent gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen gelten.



Cunningham Mining, ein führendes Unternehmen im dynamischen Rohstoff- und Energiesektor, ist Besitzer eines begehrten Aktivpostens: Nugget Trap, eine Goldlagerstätte inmitten von British Columbia. Cunningham Mining arbeitet im berühmten Goldenen Dreieck, einer Region, die für mineralischen Reichtum und hervorragenden Bergbau bekannt ist.



