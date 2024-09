Offenbar will SAMSUNG in Anlagen zur Fertigung von Galliumnitrid-Halbleitern investieren, daher geht es für die Aktien von AIXTRON heute auf den Marsch Richtung Norden. Denn AIXTRON bietet Anlagen zur Produktion effizienter Leistungselektronik auf Basis dieser Technologie an und so stimmen die Perspektiven optimistisch.



