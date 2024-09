Fraport hat eine Vereinbarung über den Verkauf seiner 10%igen Beteiligung am Flughafen Delhi für 126 Mio. USD unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Genehmigungen innerhalb von 180 Tagen erwartet. Fraport ist seit 2006 an dem Flughafen beteiligt. Obwohl der Verkauf das Engagement von Fraport auf dem schnell wachsenden indischen Luftverkehrsmarkt beendet, steht er im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, sein internationales Portfolio zu bereinigen und sich auf Flughäfen zu konzentrieren, an denen es größere Anteile hält und eine größere operative Kontrolle ausübt, wie beispielsweise in Griechenland, Brasilien und Peru. Der Verkaufspreis liegt nahe am Buchwert, so dass die Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung vernachlässigbar sind. Der Erlös wird zum Schuldenabbau verwendet. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 67,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fraport%20AG





© 2024 AlsterResearch