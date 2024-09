Ursprünglich wollte Elon Musk Robotaxis von Tesla schon Anfang August vorstellen, was zwischenzeitlich aber auf den Oktober verschoben wurde. Bis dahin werden wir uns bezüglich neuer Informationen noch gedulden müssen. Beim Blog "Electrek" will man aber in Erfahrung gebracht haben, dass hinter den Kulissen noch an mancher anderen Neuigkeit gebastelt wird.Anzeige:Unter Bezug auf kürzlich eingereichte Patentanmeldungen ist die Rede davon, dass Tesla (US88160R1014) kabellose Ladestationen für seine E-Autos zu entwickeln scheint. ...

