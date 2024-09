NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Richemont mit einem Kursziel von 155 Franken auf "Outperform" belassen. August-Daten belegten ein drittes Quartal in Folge eine rückläufige Wachstumsdynamik bei steuerfreien Einkäufen auf dem europäischen Festland sowie im asiatisch-pazifischen Raum, schrieb Analyst Luca Solca in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Doch Flugdaten für den September zeigten eine Erholung bei den Kapazitäten. Solca bleibt für den Luxusgütersektor zwar überwiegend defensiv. Für 2025 sei er aber optimistischer als der Marktkonsens. Er rät zum Ausbau von Positionen in Qualitätstiteln wie seinem Favoriten Hermes sowie in Richemont und LVMH. Unter den eher defensiven Sektorwerten bevorzugt Solca Moncler gegenüber Prada./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 20:23 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014



ISIN: CH0210483332

