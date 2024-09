DJ Astrazeneca-Krebsmedikament verfehlt Studienziel

Von Helena Smolak

LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca hat einen Misserfolg mit einem wichtigen Hoffnungsträger erlitten. Das Mittel "Datopotamab Deruxtecan" hat Studienziele verfehlt, was ein Risiko für die angestrebte Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA in einigen Wochen darstellt. Die Aktie fällt am Vormittag um 4,6 Prozent.

Das Medikament habe die Überlebensrate von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom nicht signifikant verbessert, teilte Astrazeneca bereits am Montagabend mit.

