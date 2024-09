Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.425 Punkten, dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, die Deutsche Post und RWE, am Ende Volkswagen, BMW und Daimler Truck.



"Es fehlt die richtige Überzeugung bei den Investoren, um wieder beherzt bei europäischen Standardtiteln zugreifen zu können", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Zu viele Fragen bezüglich der Inflations- und Konjunkturentwicklungen seien derzeit unbeantwortet. "Auch das politische Umfeld kurz vor den US-Wahlen stellt ein Hemmschuh dar." Die aktuelle Gemengelage sei zu undurchsichtig und kaum berechenbar. "Daher nehmen die institutionellen Investoren zunehmend Gewinne mit und positionieren sich an den Seitenlinien."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1039 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9059 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 70,98 US-Dollar; das waren 86 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

© 2024 dts Nachrichtenagentur