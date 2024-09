© Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa



Nachdem am Freitag bekanntgegeben wurde, dass Palantir in den S&P 500 aufgenommen wird, ist die Aktie auf eine neues 52-Wochen-Hoch gestiegen. Ein Deal mit dem Ölriesen BP gibt ebenfalls Rückenwind.Der Titel beendete den Dienstagshandel mit einem Plus von über 14 Prozent bei 34,60 US-Dollar und erreichte damit seinen höchsten Stand seit Januar 2021. S&P Global teilte nach der Glocke am Freitag mit, dass das in Denver ansässige Softwareunternehmen in den S&P 500 Index aufgenommen wird und damit American Airlines ersetzt. Der Wechsel wird vor dem Handelsbeginn am 23. September erfolgen. Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie …