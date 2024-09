Unterföhring (ots) -- Insgesamt 28 Stunden Live-Berichterstattung auf Sky Sport Golf- Die Expertinnen Katharina Niederlöhner, Isbaell Gabsa und Sophia Popov sind als Co-Kommentatorinnen an der Seite von Gregor Biernath, Florian Fritsch und Jonas Friedrich im Einsatz- Moderator Florian Bauer berichtet live aus Gainesville- Bereits ab Dienstag sind auf Sky Sport Golf Dokus und Highlights der letzten sechs Ausgaben zu sehen - auch auf Abruf- Fans können die Golf-Übertragungen bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 10. September 2024 - Mit dem Solheim Cup 2024 steht an diesem Wochenende das Highlight des Golfjahres bei den Frauen auf dem Programm. Analog zum Ryder Cup bei den Männern messen sich hier die jeweils zwölf besten Golferinnen der USA und Europas. Das prestigeträchtige Kontinentalduell findet in diesem Jahr in Gainesville, Virginia statt, wo die US-Amerikanerinnen den Titel endlich wieder zurückerobern wollen. Zwar konnten die USA zehn der bislang 18 Duelle für sich entscheiden, mit zuletzt drei Triumphen in Serie waren die Europäerinnen in den vergangenen Jahren jedoch so erfolgreich wie niemals zuvor.Aus deutscher Sicht macht die Teilnahme von Esther Henseleit die diesjährige Auflage noch reizvoller. Deutschlands Top-Golferin erlebt mit dem Erreichen des 30. Platzes der Weltrangliste sowie dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris das erfolgreichste Jahr ihrer noch jungen Karriere. Die erstmalige Teilnahme am Solheim Cup bedeutet nun einen weiteren Meilenstein für die 25-jährige Friesin.Ob die USA vor heimischem Publikum zurückschlagen können oder der Titel zum vierten Mal in Folge nach Europa geht, zeigt Sky Sport live und exklusiv. Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf insgesamt 28 Stunden live aus Virginia. Über alle drei Tage hinweg werden jeweils ein Kommentator und eine Expertin das Turniergeschehen begleiten. An der Seite von Gregor Biernath, Florian Fritsch und Jonas Friedrich werden die Profigolferinnen Isabell Gabsa und Sophia Popov, die beim europäischen Sieg 2021 dabei war, sowie die ehemalige Proette Katharina Niederlöhner (vormals: Böhm) als Co-Kommentatorinnen zum Einsatz kommen. Sky Moderator und Reporter Florian Bauer ist vor Ort und berichtet täglich aus dem Robert Trent Jones Golf Club.Zur Einstimmung auf den Solheim Cup 2024 sind ab Dienstag Dokus und Highlights der letzten sechs Ausgaben des Solheim Cups zu sehen, unter anderem über den Finaltag 2015 in Deutschland und den legendären Sieg der Europäerinnen 2019 nach einem sensationellen Comeback. Über die lineare Ausstrahlung auf Sky Sport Golf hinaus stehen die Dokus und Highlights auch auf Abruf zur Verfügung.Weltklasse-Golf mit Sky Stream live erlebenSämtliche Golf-Übertragungen bei Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Der Solheim Cup 2024 live auf Sky Sport Golf:Freitag:13:00 - 0:00 Uhr: Tag 1 in GainesvilleSamstag:13:00 - 0:00 Uhr: Tag 2 in GainesvilleSonntag:14:45 - 21:00 Uhr: Tag 3 in GainesvillePressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5861626