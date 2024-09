Leipzig (ots) -Betroffen ist Ware mit dem MHD 13.10.2024, die vorwiegend über EDEKA und Marktkauf angeboten wurde.Der Hersteller der GUT & GÜNSTIG Delikatess Geflügel-Fleischwurst Paul Daut GmbH & Co. KG warnt vor dem Verzehr des Produkts und nennt dabei eine konkrete Kombination. Betroffen sind Produkte in der 400g-Verpackung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.10.24 und dem Genusstauglichkeitskennzeichen DE NW 20166 EG.Verkauf vorwiegend über EDEKA und MarktkaufDie betroffenen GUT & GÜNSTIG Fleischwürste wurden vorwiegend über die Märkte von EDEKA und Marktkauf verkauft. Verbraucher:innen, die das entsprechende Produkt mit den genannten Daten gekauft haben können sich den Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstatten lassen. Die Ware wurde laut Hersteller sofort aus dem Verkauf genommen.Mehrere Bundesländer betroffenNach Aussage des Herstellers wurde das Produkt unter anderem in Nordrhein-Westfalen und den daran angrenzenden Teilen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz verkauft. Außerdem im nördlichen Bayern und den daran angrenzenden Teilen Baden-Württembergs, in Sachsen und im südlichen Thüringen.Nicht für den Verzehr geeignetDie betroffenen Geflügel-Fleischwürste wurden im Rahmen des Herstellungsprozesses unter Umständen nicht erhitzt und sind somit für den Verzehr ungeeignet.Ausführliche Informationen zu diesem Produktrückruf finden Sie auch beim Verbraucherportal Einfach-Sparsam.de: https://www.einfach-sparsam.de/produktwarnung-gut-guenstig-delikatess-gefluegel-fleischwurst-400-gramm-verpackung-2-200-grammÜber einfach-sparsam.deDas 2006 live gegangene Verbraucher-Sparportal www.einfach-sparsam.de zählt zu den ältesten Portalen seines Segments. Gestartet mit der Idee, alles, was im Internet zum Thema Sparen zu finden ist, dem User gebündelt auf einem Portal anzubieten, wurde das Angebot durch Gutscheine, Rabattaktionen, Gratisangebote Supermarkt-Coupons erweitert. Durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl namhafter Onlineshops kann der Nutzer beim Online-Einkauf viel Geld sparen. Betreiber der Plattform einfach-sparsam.de ist die 1337 UGC GmbH in Schwanstetten bei Nürnberg und Leipzig.Pressekontakt:1337 UGC GmbHAm Sägerhof 3D-90506 SchwanstettenHerr Dominik Jaworskitel: +49 9170 9465 205e-mail: dominik.jaworski@1337ugc.deinternet: https://www.einfach-sparsam.deOriginal-Content von: einfach-sparsam.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174482/5861625