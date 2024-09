The Charging Project hat anonym bei Dienstleistern Angebot für die Abrechnung von Wallboxen in Mehrparteienhäusern eingeholt. Beim teuersten Anbieter liegen die Kosten acht Mal höher als beim günstigsten. Eigentümer von Mehrparteienhäusern mit Lade-Infrastruktur greifen gerne auf die Dienste so genannter Charge-Point-Operator (CPO) zurück, wenn es darum geht, den verbrauchten Strom den einzelnen Ladestationen zuzurechnen und den Nutzern in Rechnung zu stellen. Auch die Beschaffung des elektrischen Stroms sowie Wartungs- und Prüfarbeiten kann ein solcher Partner übernehmen. Allerdings unterscheiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...