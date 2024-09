© Foto: picture alliance / abaca | Gordon Annabelle/CNP/ABACA



Goldman Sachs erwartet für das 3. Quartal einen Rückgang der Handelseinnahmen um 10 Prozent, so CEO David Solomon.Auf einer Finanzkonferenz in New York erklärte er, dass vor allem das "schwierigere makroökonomische Umfeld, insbesondere im August", das Geschäft belastet habe. Dieser Rückgang folgt auf ein starkes 3. Vorjahresquartal 2023, in dem die Aktiengewinne um 8 Prozent gestiegen waren. Auch im Quartal davor konnte die US-Investmentbank ihre Gewinne mehr als verdoppeln. Besonders durch Erfolge im Kreditgeschäft und im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren konnten die Wall-Street-Banker Erfolge erzielen.