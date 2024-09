Die US-Indizes haben zum Start in die zweite Septemberwoche den Erholungskurs eingeschlagen. So ging es für den Dow Jones um 1,2 Prozent aufwärts. Und auch der Nasdaq 100 verbuchte Zugewinne in Höhe von 1,3 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Apple, Alibaba, Oracle, Hewlett Packard Enterprise ...