IBC2024 -- Qvest, ein führender Anbieter von medienfokussierten Services, gibt die Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, um die Adaption von KI in der Medien- und Unterhaltungsbranche voranzutreiben. Die auf generativer KI (GenAI) basierenden Lösungen bieten neue Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung, Kundenbindung und betrieblicher Effizienz.

Qvest erweitert seine Kooperationen im Bereich der künstlichen Intelligenz und verstärkt damit seine Position als ein führender Anbieter von KI für Medienunternehmen. Durch die Förderung branchenübergreifender Zusammenarbeit und Bündelung gemeinsamer Expertise liefert Qvest konkrete GenAI-Anwendungen, die den Return on Investment (ROI) von Unternehmen erhöhen.

Die Kooperation mit NVIDIA vereint die umfassende Expertise von Qvest in der Medien- und Unterhaltungsbranche mit den fortschrittlichen KI-Technologien von NVIDIA. Dadurch entstehen fortschrittliche, KI-gestützte Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, das volle Potenzial der von GenAI auszuschöpfen.

Unter Einsatz der Technologien von NVIDIA entwickelt Qvest im Rahmen seiner Applied AI Practice zusätzliche GenAI-Angebote, die gezielt die wichtigsten Herausforderungen von Medienunternehmen adressieren. Diese Angebote steigern die Produktivität, fördern die Kreativität und optimieren die betrieblichen Abläufe.

"Die Zusammenarbeit mit NVIDIA versetzt uns in die Lage, schnell leistungsstarke Lösungen für Unternehmen der Medien- und Unterhaltungsbranche zu entwickeln. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, den Nutzen von KI in den für ihr Geschäft entscheidenden Bereichen zu maximieren", erklärt Christophe Ponsart, EVP und Co-Lead der Applied AI Practice von Qvest US.

Auf der IBC in Amsterdam wird eine GenAI-Lösung vorgestellt, die die Verwaltung und Erstellung von Inhalten in bestehenden Medien-Workflows effizienter gestaltet:

Automated Metadata Tagging: Zeit- und Kostenreduktion bei der manuellen Katalogisierung von Inhalten durch automatisiertes Metadaten-Tagging mehrerer Formate (Text, Audio, Bild),

Accelerated Content Discovery: Schnellere Identifikation relevanter Inhalte, sowohl innerhalb als auch außerhalb verschiedener Videos,

Empowered Content Generation: Automatische Generierung und Iteration von kontextrelevanten Schlagzeilen, Skripten und Narrativen in Sekundenschnelle.

"Medien- und Unterhaltungsunternehmen suchen nach Wegen, den Einsatz von KI zu beschleunigen, um verbesserte Nutzererlebnisse zu schaffen. Durch die Kombination der KI-Plattform von NVIDIA mit der Branchenexpertise von Qvest können unsere Kunden ihre Ideen schnell zur skalierbaren Umsetzung bringen und dabei die neuesten Technologien nutzen", so Richard Kerris, Vice President of Media and Entertainment bei NVIDIA.

Die NVIDIA NIM Inference-Microservices spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie ermöglichen das nahtlose Hosting fortschrittlicher GenAI-Modelle für Computer Vision, Inhaltsgenerierung, Audiotranskription und mehr. Unternehmen können flexibel entscheiden, ob sie ihre Modelle in der Cloud oder lokal betreiben möchten, um Datensicherheit und optimierte Leistung zu gewährleisten.

Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Zusammenarbeit mit NVIDIA plant Qvest zudem, NVIDIA Holoscan for Media zu integrieren eine KI-gestützte Plattform für die Identifikation und Erfassung von Echtzeit-Inhalten beim Streaming. Diese Integration wird die Funktionen der GenAI-Infrastruktur weiter stärken, die Sicherheit erhöhen, Kosten senken, die Leistung optimieren und den betrieblichen Aufwand minimieren.

Die von Qvest in Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelten Lösungen werden auf der IBC 2024 in Amsterdam vorgestellt, wo Besucher am Stand (#10.C24) eine Vielzahl praxisnaher GenAI-Anwendungsfälle live erleben können. Weitere Informationen finden Sie unter www.qvest.com/ibc2024.

Über Qvest

Qvest ist ein weltweit führender Anbieter von medienfokussierten Services. Qvest unterstützt Unternehmen ganzheitlich im Rahmen digitaler Transformationsvorhaben mit Innovations- und Beratungsleistungen sowie Services in der Technologie-Implementierung, um einen zukunftsorientierten Wandel zu erreichen. Mit umfassender Expertise in der Medien-, Informations- und Kommunikationstechnologie verhilft Qvest seinen Kunden ihr Geschäft in Richtung Digitalisierung, Cloud und KI erfolgreich zu gestalten. Zu den Kunden von Qvest zählen globale Marken aus Branchen wie Medien Unterhaltung, Telekommunikation, Automotive, Gesundheit Pharma, Konsumgüter, Handel, Transport und Logistik sowie Organisationen aus dem öffentlichen Sektor. Neben dem Hauptsitz in Deutschland unterhält das Unternehmen weitere Standorte in Europa, den USA, dem Nahen Osten, Südostasien und Australien.

