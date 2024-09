Die Mercedes-Benz Group-Aktie verzeichnete am Handelstag einen Rückgang von 0,7 Prozent auf 57,86 EUR an der XETRA-Börse. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie bei 88,45 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Der Autobauer kämpft derzeit mit Herausforderungen auf dem chinesischen Markt und einem allgemeinen Rückgang der Absatzzahlen bei Elektrofahrzeugen.

Finanzielle Aussichten und Dividendenerwartungen

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 4,97 EUR je Aktie erwartet, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigten einen Gewinn pro Aktie von 2,95 EUR, was unter dem Vorjahreswert lag. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten prognostizieren Analysten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 11,41 EUR je Aktie, was auf eine potenzielle Erholung hindeutet.

