ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Auf einer Vorab-Veranstaltung zu den anstehenden Quartalszahlen hätten die Stuttgarter mit Blick auf das Autogeschäft vorsichtig geklungen, schrieb Patrick Hummel in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Konsensschätzungen für das operative Jahresergebnis (Ebit) dürften um 5 bis 10 Prozent sinken. Dementsprechend erwartet Hummel eine negative Kursreaktion der Aktie. Dies könnte zwar auf BMW abfärben; bei den Münchnern rechne er aber nicht mit einer Enttäuschung beim Ebit im Autogeschäft, betonte der Experte./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 05:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

© 2025 dpa-AFX-Analyser