DJ BNP spricht mit Mercedes über Kauf von Leasing-Tochter - Agentur
DOW JONES--Die Autoleasing-Tochter Athlon von Mercedes-Benz könnte einem Agenturbericht zufolge an BNP Paribas gehen. Wie Bloomberg berichtet, befindet sich die französische Bank in fortgeschrittenen Gesprächen mit Mercedes-Benz. In einem Deal könnte das Geschäft mit rund 1 Milliarde Euro bewertet werden. Auch andere Perteien hätten ihr Interesse bekundet.
BNP Paribas und Mercedes-Benz wollten die Informationen gegenüber Bloomberg nicht kommentieren.
