Die Aktien von Nvidia sind am Dienstag um 9,5 Prozent gefallen. Der Chiphersteller verlor damit so viel Marktwert wie noch kein US-Unternehmen an einem Tag. Nachbörslich kam eine Meldung zur einer Kartellklage herein. Das Umfeld ist schwierig, wir sind nicht dabei und bleiben vorerst an der Seitenlinie. Lesen Sie unten unsere Analyse vom Wochenbeginn… Ausführlich auch im Webinar mit der SocGen - hier in der Aufzeichnung… Unsere Mail an unsere Abonnenten vom 02.September: Nvidia - Vorsicht ist geboten ...

