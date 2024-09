Der Neuseeländische Dollar (NZD) könnte unter 0,6115 fallen, wobei die Unterstützung bei 0,6085 wahrscheinlich nicht in Sicht ist, so die Devisenstrategen Quek Ser Leang und Peter Chia von der UOB Group. Bären peilen kurzfristig 0,6115 an 24-Stunden-Chart: "Wir haben gestern darauf hingewiesen, dass der NZD unter 0,6150 fallen könnte, wenn er unter ...

