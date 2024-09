Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE



Unternehmen: Serviceware SE

ISIN: DE000A2G8X31



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.09.2024

Kursziel: 18,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Roadshow-Feedback: US-Expansion und Profitabilitätssteigerung im Fokus

Wir waren in der vergangen Woche mit dem Serviceware-CFO und Gründer Harald Popp auf Roadshow. Im Zentrum der Gespräche standen die in H1 angekündigte US-Expansion, das gänzlich überarbeitete AI-Processes-Modul sowie die sehr starke Dynamik im Auftragsbestand und die antizipierte Profitabilitätssteigerung.



US-Expansion im low-risk-Modell: Der neue Serviceware-Partner Maryville (seit Mai '24) ist trotz seiner vermeintlich geringen Größe (ca. 120 Mitarbeiter) kein Unbekannter in der Branche. Als mehrmaliger Apptio - Partner of the year und langjährigem Partner von ServiceNow ist Maryville einer der führenden IT Service- und IT Financial Management-Dienstleister in den USA. Das familiengeführte Unternehmen dürfte sich nach der Übernahme von Apptio durch IBM breiter aufstellen wollen. Dabei dürfte Maryville bei der Beratung von Bestands- und Neukunden die jeweiligen Vorteile und Kundenwünsche berücksichtigen und die passende Software empfehlen. Da ein typischer Sales-Cycle 6 bis 12 Monate lang ist, erwarten wir frühestens Ende des Jahres erste Abschlüsse. Grundsätzlich betont das Management ebenso, dass in den nächsten Quartalen auch die Steigerung der Bekanntheit und Sichtbarkeit der Lösungen sowie des Unternehmens im Vordergrund steht. Hierzu hat sich Serviceware im laufenden Jahr u.a. bereits auf drei einschlägigen Messen und zum Teil mit seinem neuen Partner präsentiert.

Da sich die Gesamtkosten für die US-Expansion (inkl. Tradeshows etc.) durch das gewählte Partnermodell u.E. im GJ 2024 lediglich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag belaufen, weist die Expansion nur eine äußerst geringe Downside auf. Gleichzeitig ist der US-Markt der weltweit größte Softwaremarkt, der u.E. ebenso höhere durchschnittliche Ticket-Sizes aufweist, da die Zielkunden i.d.R. über deutliche höhere IT-Budgets verfügen, an denen sich die SaaS-Fees des ITFM-Moduls bemessen.

Neu entwickelte AI-Processes-Engine wird Ende des Jahres gelauncht: Neben der US-Expansion dürfte auch das von Grund auf neu gecodete Workflow-Modul der Serviceware-Plattform weitere Wachstumsimpulse liefern. Dieses stellt das klassische ITSM-Produkt dar, mit dem gemeldete Probleme unterschiedlichster Art in strukturierter und effizienter Form von Mensch bzw. Maschine bearbeitet werden können. Processes ist das älteste Serviceware-Modul und u.E. neben dem Financial Management-Modul das wichtigste Produkt von Serviceware. Aktuell bietet SJJ Bestandskunden ein vergünstigtes Wechselangebot auf das nur noch in SaaS-Form verfügbare Produkt an. Mit der deutlich performanteren Version dürften auch die Up-selling-Aktivitäten zunehmen.



Fazit: Die Roadshow hat unsere positive Sicht auf das Unternehmen bestätigt. In der US-Expansion und dem Launch des gänzlich überarbeiteten Processes-Modul sehen wir zwei weitere Wachstumstreiber. In den nächsten Quartalen erwarten wir unverändert einen deutlich steigenden Rohertrag durch weitere Eigensoftwareverkäufe, was bei von uns prognostizierten konstanten operativen Kosten zu einem signifikanten Ergebniswachstum führen sollte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel i.H.v. 18,00 EUR.

