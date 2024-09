Die Apple-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Rückgang an der NASDAQ, trotz kürzlich veröffentlichter positiver Quartalsergebnisse. Um 15:53 Uhr fiel der Kurs um 1,7 Prozent auf 217,15 USD. Dies steht im Kontrast zu den soliden Finanzzahlen, die der Technologieriese für das am 30. Juni beendete Quartal präsentierte. Apple konnte seinen Gewinn pro Aktie auf 1,40 USD steigern, verglichen mit 1,27 USD im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wuchs der Umsatz um beachtliche 4,87 Prozent auf 85,78 Milliarden USD.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt das Potenzial der Apple-Aktie beachtlich. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 222,50 USD, was einen möglichen Anstieg impliziert. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 0,991 USD pro Aktie, verglichen mit [...]

