Maxon Computers: Die Revolution des Sculptings: Maxon veröffentlicht ZBrush for iPad

Take the power of ZBrush on the go with reimagined UI, unrivaled brush system, and touch-based controls.

Maxon, der Entwickler leistungsstarker, benutzerfreundlicher Softwarelösungen für Content Creator in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, Visual Effects und mehr, hat heute ZBrush for iPad angekündigt.

Das von Artists für Artists entwickelte ZBrush for iPad revolutioniert das digitale Sculpting. Die leistungsstarken Sculpting- und Painting-Funktionen des mit einem Academy Award ausgezeichneten ZBrush sind nun auch unterwegs nutzbar, um Kreationen mithilfe der Touch-basierten Funktionen von Apple überall in Echtzeit zum Leben zu erwecken.

ZBrush for iPad bietet zudem viele der Tools und Funktionen der Desktop-Version, wie die Auswahl führender, proprietärer Pinsel für digitales Sculpting, bei deren Entwicklung echte Bildhauertechniken als Vorbild dienten. Je nach Speicherausstattung und Version des iPad müssen sich User beim mobilen Sculpting nicht mit einer niedrigeren Polygonanzahl begnügen. Die neuesten iPads mit M4-Prozessor und mindestens einem Terabyte (TB) Speicher erreichen beispielsweise bis zu 92 Millionen Polygone pro Mesh.

ZBrush for iPad hat außerdem eine vielseitig konfigurierbare Benutzeroberfläche, die auf dem QuickMenu der Desktop-Version aufbaut. Damit lassen sich die Sculpting-Tools für ein optimiertes, individuelleres Nutzungserlebnis ganz einfach anordnen. Auch die Doppeltippfunktion des Apple Pencil und die Druckgeste beim Pencil Pro lassen sich anpassen, etwa zum Einrahmen eines Meshes im Dokument oder zum Aktivieren von PolyGroup.

Weitere Highlights von ZBrush for iPad:

ZRemesher erzeugt ein neues Mesh mit einer gleichmäßigen Polygonverteilung, bei dem die wesentlichen Details und der Fluss der Originaloberfläche erhalten bleiben.???

Sculptris Pro dient zur Tesselierung: Mit jedem Pinselstrich werden Dreiecke hinzugefügt oder weggenommen. So können Artists sich ganz aufs Sculpten konzentrieren, ohne über technische Einschränkungen nachdenken zu müssen.

DynaMesh führt beim Sculpting eine Retopologisierung durch. So ist es möglich, digitalen Ton zu ziehen oder ihm mehr Volumen zu geben, ohne dadurch Details zu verlieren.

Mit Array Mesh ist es möglich, doppelte Instanzen von Geometrie in verschiedenen Mustern und Formen zu erstellen.?

Das Dynamics-System eröffnet neue Möglichkeiten beim Sculpting, indem jede beliebige Oberfläche über eine andere gelegt werden kann. ?

Das Live-Boolean-System ermöglicht Usern, Überschneidungen zu kombinieren, zu entfernen und/oder zu nutzen, um einzigartige Ergebnisse zu erzielen.

PolyPaint ermöglicht gleichzeitiges Painten und Sculpten. So muss nicht erst eine Textur-Map zugewiesen werden, um auf der Oberfläche eines Modells zu malen.

ZBrush for iPad ist bei ZBrush- oder Maxon One-Abonnements inklusive, aber auch als eigenständiges Abo erhältlich. Es beinhaltet über 200 der führenden Pinsel für digitales Sculpting von ZBrush und die Möglichkeit, ganz einfach Tausende benutzerdefinierte Pinsel von unglaublichen Artists zu laden.

ZBrush- und Maxon One-Abonnenten können außerdem ZTool(ZTL)- und ZProject(ZPR)-Dateien nahtlos zwischen iPad und Desktop-Computer austauschen. Auch das GoZ-Format kann genutzt werden, um Dateien mit nur einem Klick zwischen den Versionen zu bewegen.

Wer die weltweit führende Anwendung für digitales Sculpting testen möchte, kann eine kostenlose Version von ZBrush for iPad nutzen. Diese bietet mit 28 der beliebtesten Pinsel zum Kennenlernen und ausgewählten Funktionen für Tools wie Dynamesh, SculptrisPro, ZSpheres und ZRemesher solide Sculpting-Möglichkeiten. Die App ist ab sofort im App Store erhältlich!

Für professionelle Artists, die mobil arbeiten müssen oder einfach die unübertroffenen Funktionen von ZBrush an komfortablere und inspirierendere Orte mitnehmen möchten, ist ZBrush for iPad ein Gamechanger, mit dem Kreativität immer an erster Stelle steht - ohne Einschränkungen.

ZBrush for iPad erfordert iPadOS 17 oder neuer und ist für iPad Modelle mit A12 Bionic oder neuer verfügbar.

