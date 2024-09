Berlin - Die Union hat nach Aussagen der FDP beim Asylgespräch den eigenen Vorschlag zu einfachen Zurückweisungen illegaler Migranten an der deutschen Grenze überraschend abgelehnt.



Zu "Bild" (Mittwochausgabe) sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai: "Wir sind in der FDP bereit, die Vorschläge der Union 1:1 umzusetzen. Das schließt die einfachen Zurückweisungen an der Grenze mit ein. Dieses Angebot hat Justizminister Buschmann an die Union in der Runde gemacht."



Doch die Unionsvertreter hätten dann die Gespräche verlassen, sagte Djir-Sarai. Es sei daher "nicht nachvollziehbar, warum die Union dieses Angebot nicht annimmt und die Gespräche verlassen hat".

© 2024 dts Nachrichtenagentur