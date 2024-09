Der Kanadische Dollar (CAD) notiert kaum verändert in der Nähe des am Freitag im späten Handel erreichten Niveaus im oberen Bereich von 1,35. Gouverneur Macklem wird heute Morgen um 8:25 Uhr MEZ in London eine Rede halten, sagte Shaun Osborne, Chief FX Strategist der Scotiabank. Der CAD bleibt in einer engen Spanne unter dem Schlüsselwiderstand von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...