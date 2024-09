Nach einem deutlichen Rücksetzer am Freitag starteten die Börsen wieder mit bescheidenen Erholungen in die neue Woche. Beherrscht wurden die Märkte zu weiten Teilen wieder einmal von Zinshoffnungen. Es wird mehr oder minder fest damit gerechnet, dass die EZB noch in dieser Woche ein weiteres Mal die Zinsen fallen lässt und die US-Notenbank Fed in der nächsten Woche die erste Zinssenkung seit langer Zeit über die Bühne bringen wird.Anzeige:Auf die Sprünge half dies nicht zuletzt dem Tech-Segment, wo unter anderem die vielbeachtete Aktie von ...

