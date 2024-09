Auf eine etwas unerklärliche Weise ist der Preis für rote Paprika in den Auktionshallen deutlich gefallen, was sich nicht durch die verkauften Mengen erklären lässt, berichtet FruitVeb.hu. Bildquelle: Pixabay Ende August ist der Preis für rote Paprika unerwartet stark gefallen und zu Wochenbeginn sanken die Preise, die noch deutlich über 1 EUR/kg lagen, am 26. auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...