Am 13. September 2024 feiert die Schweiz den Tag des Apfels - die Lieblingsfrucht der Schweizer Bevölkerung. "Denn keine einheimische Frucht wird in der Schweiz so oft gegessen wie der Apfel", berichtet der Schweizer Obstverband (SOV). Foto © SOV Zu Ehren der Lieblingsfrucht der Schweizerinnen und Schweizer verteilt der Schweizer Obstverband in der ganzen...

Den vollständigen Artikel lesen ...