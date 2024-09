Bystronic AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

Bystronic beschliesst Restrukturierung und positioniert sich mit neuer Organisationsstruktur näher bei Kunden



11.09.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bystronic führt eine divisionale Organisationsstruktur ein

Restrukturierung bündelt Kompetenzen und reduziert Fixkosten

Bystronic sichert die Profitabilität über den gesamten Konjunkturzyklus Zürich, 11. September 2024 - Bystronic optimiert die Organisationsstruktur, um sich näher bei Kunden zu positionieren und zugleich die Kostenbasis zu reduzieren. Im Rahmen der geplanten Restrukturierung löst Bystronic die regionale Organisationsstruktur ab und schafft eine divisionale Organisation. Dadurch verkleinert Bystronic die Konzernleitung per 1. Oktober 2024 auf vier Mitglieder. Neben der bereits etablierten Servicedivision bündelt Bystronic die Kompetenzen im Maschinengeschäft, Automation und Software, um Kunden noch besser aus einer Hand zu bedienen und die Positionierung als Gesamtlösungsanbieter zu stärken.



Zudem lanciert Bystronic weitere umfassende Restrukturierungsmassnahmen. Um Synergien zu nutzen, werden unter anderem Gruppenfunktionen zusammengelegt sowie globale Betriebsstrukturen konsolidiert. Bystronic setzt weiterhin auf den Standort Niederönz, welcher durch die optimierte Fertigungstiefe sehr effizient produziert.



Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic kommentiert: "Obwohl bereits Initiativen zur Kostenreduktion lanciert wurden, ist eine umfassende Restrukturierung aufgrund der Marktdynamiken unumgänglich. Zudem positioniert uns die neue Organisationsstruktur näher beim Kunden und erlaubt uns agiler auf Marktbedürfnisse einzugehen."



Insgesamt führen die strukturellen Anpassungen zu annualisierten Einsparungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Damit sichert Bystronic die Profitabilität über den gesamten Konjunkturzyklus. Die Gruppe rechnet mit Einmalkosten im tiefen zweistelligen Millionenbereich.



Bei Rückfragen: Investor Relations

Patrizia Meier

Mobile +41 79 637 46 33

patrizia.meier@bystronic.com Media Relations

Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com

Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.



Disclaimer

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die englische Übersetzung vom deutschen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängende Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.

