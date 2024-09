© Foto: picture alliance / CFOTO



Muss Nvidia aufpassen? Auf der Communacopia & Technology Conference hat AMD CEO Dr. Lisa Su eine klare Kampfansage an den Platzhirsch der KI-Chips abgegeben. Mit einem neuen Rhytmus will Su Nvida Marktanteile abjagen!Dr. Lisa Su, Vorstandsvorsitzende von AMD, betonte auf der Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference die Bedeutung des Unternehmens bei der Entwicklung leistungsstarker KI-Chips - AMD befinde sich noch am Anfang dieses Weges. Su wies darauf hin, dass der Technologiekonzern seinen KI-Entwicklungsfahrplan beschleunigt habe und nun auf einen jährlichen Zyklus neuer Produkte ausgerichtet sei. Laut der AMD-Chefin befindet sich die Branche in einem "KI-Superzyklus." Jährlich …