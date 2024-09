ARTEIXO (dpa-AFX) - Der Zara-Eigentümer Inditex hat zum Start der neuen Herbst-Winter-Saison nochmal einen Zahn zugelegt. Der wechselkursbereinigte Umsatz zwischen Anfang August und Anfang September sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent gestiegen, teilte der H&M-Konkurrent am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. Damit beschleunigte sich das Wachstum noch ein Stück, nachdem der Konzern mit Marken wie Bershka, Stradivarius und Massimo Dutti in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres (Ende Juli) rund ein Zehntel mehr erlöst hatte. Inklusive Fremdwährungseffekten stieg der Gesamtumsatz in den ersten sechs Monaten um 7,2 Prozent auf 18,1 Milliarden Euro.

Vor Steuern und Zinsen kletterte der operative Gewinn um fast zwölf Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich sprang der Gewinn um ein Zehntel auf 2,8 Milliarden Euro. Mit den Ergebnissen entwickelte sich Inditex in etwa wie von Analysten im Durchschnitt erwartet.

Der schwedische Wettbewerber H&M hatte hingegen zuletzt von einer schlechten Umsatzentwicklung berichtet und dafür das für die Saison untypische Wetter in Europa Anfang Juni verantwortlich gemacht. Dadurch hätten Kunden weniger Lust auf Shopping gehabt./ngu/men/stk