142 Mrd. € Marktwert für 41 Mrd. € Umsatz, aber einem nur noch sehr begrenzten Wachstum der Gewinne rechtfertigen eine Konsolidierung. Wichtigste Konkurrenten sind zwei Chinesen, TEMU und SHEIN, sie liefern schneller, billiger und sind damit im Umsatzwachstum deutlich besser. Diese Rolle spielte INDITEX in den vergangenen Jahrzehnten als Marktführer. 8 % Kurskorrektur seit Jahresanfang dürfte nicht ausreichen, diese neue Rollenverteilung im Textilmarkt aufzufangen. Mit 35 % ist die Familie Ortega als Gründer immer noch dabei. Ob sie eine Reduzierung plant, ist unklar, aber die Aktie war bislang fester Bestand aller großen Fonds, die Madrid abbilden. Wir halten uns zurück.

Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 26 u. a.:
- Die Einschätzung von Dollar und US-Zinsen setzt ein historisches Datum
- Der Zeitplan für die Aufspaltung von THYSSENKRUPP steht
- Die deutsche Autowette bleibt spannend
- NEBENWERTE: Größere Rückschläge lassen sich jetzt nutzen
- IBM zeigt den Verlauf eines typischen Comebacks
- COINBASE GLOBAL mit Kurssprung