NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 95 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ausmaß der Korrektur der Ergebnisziele sei überraschend, schrieb Analyst Philippe Houchois in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er kappte seine Prognose für die operative Marge (Ebit) in der Autosparte dieses Jahr auf 6,6 Prozent./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 00:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 00:11 / ET



ISIN: DE0005190003

