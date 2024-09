DJ Encavis erwirbt baureifen Windpark mit 18 MW Kapazität

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat in Dannhausen (Niedersachen) einen baureifen Windpark mit einer geplanten Erzeugungskapazität von 18 Megawatt (MW) erworben. Der Bau der Anlage soll in wenigen Wochen beginnen. Der Anschluss an das Stromnetz wird für Anfang 2026 erwartet. Finanzielle Details teilte das Unternehmen nicht mit.

Die drei Windturbinen des Typs V150 mit je 6 MW sollen nach der Fertigstellung jährlich insgesamt rund 42 Gigawattstunden (GWh) an Strom erzeugen. Die Stromabnahme ist über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgesichert. Encavis hatte laut Mitteilung für dieses Projekt frühzeitig eine Finanzierung über eine deutsche Bank aufgebaut.

