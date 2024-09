Düsseldorf (ots) -MONTAG, 23. SEPTEMBER, UM 20:30 UHR ORTSZEITALS OFFIZIELLER PARTNER DER PARIS FASHION WEEK FEIERT L'ORÉAL PARIS MIT SEINER LAUFSTEGSHOW LE DÉFILÉ DIE SCHÖNHEIT UND STÄRKE ALLER FRAUEN - DIESES JAHR AN DER OPÉRA DE PARIS.Am 23. September 2024 um 20:30 Uhr wird der geschichtsträchtige und exklusive Pariser Veranstaltungsort Place de l'Opéra geöffnet und zum Schauplatz der Feier von Empowerment und Selbstliebe. Im Rahmen ihrer Laufstegshow setzt L'Oréal Paris an dem inspirierenden Ort ein kraftvolles Statement - das darauf abzielt, Mode und Schönheit für alle zugänglich zu machen.L'Oréal Paris lädt alle dazu ein, auf dem Place de l'Opéra Inklusion sowie die Stärke und den Zusammenhalt von Frauen weltweit zu zelebrieren. Begrüßt werden vor Ort Botschafter:innen, Modedesigner:innen und Schönheitsexpert:innen der weltweit führenden Beauty-Marke, welche gemeinsam ein feminines und feministisches Statement abgeben.Vor dem berühmtesten Opernhaus der Welt, der Heimat der freigeistigen Carmen und der rebellischen Juliette, wird Le Défilé zu einem Schaufenster für außergewöhnliche Weiblichkeit und exquisite Looks. Die bedeutungsvolle Veranstaltung wird live auf Instagram, der offiziellen Website von L'Oréal Paris und Roblox übertragen - inspiriert hierbei Konsument:innen der ganzen Welt und lässt kreative Exzellenz greifbar werden.Zum bereits siebten Mal schafft L'Oréal Paris im Rahmen von Le Défilé "Walk Your Worth" eine einzigartige Synergie zwischen modernster Beautyexpertise und Mode - ganz im Zeichen des Empowerments von Frauen weltweit.Zur vielfältigen und integrativen Besetzung internationaler Markenbotschafterinnen des Le Défilé zählen Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Davis, Andie MacDowell, Jane Fonda, Cindy Bruna, Aja Naomi King, Bebe Vio, Luma Grothe, Liya Kebede, Leïla Bekhti, Aishwarya Rai, Marie Bochet, Alia Bhatt und Yseult. An ihrer Seite laufen im Rahmen von Le Défilé viele weitere inspirierende Persönlichkeiten der Marke wie Heidi Klum, Rebecca Mir, Iris Berben, Lena Gercke und Jacob Rott - welche gemeinsam die starke Botschaft selbstbestimmter Schönheit vermitteln.Pressekontakt:Heike Leder, Head of Brand Communication & Engagement, L'Oréal ParisHeike.leder@loreal.comREICHERT+ Communications GmbHloreal@reichertplus.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73372/5862145