Der Vorstand der Instant Group AG (ISIN DE0005418404, Primärmarkt Düsseldorf, Börsen Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart) erstellte im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der Instant IPO SE, anlässlich der zunehmenden Bedeutung des Börsenmantel-Sektors in Deutschland, ein 360-Grad-ePaper. Das ePaper gibt einen Überblick zum Thema Börsenmäntel und kann kostenfrei unter info@instant-ipo.de oder über die Webseite www.instant-ipo.de angefordert werden.



Im Jahr 2024 sehen immer mehr Unternehmen in Börsenmänteln, im Vergleich zu traditionellen IPOs, eine attraktive Möglichkeit um schnell an die Börse zu kommen. Denn Börsenmäntel bieten entscheidende Vorteile hinsichtlich Kosten- und Zeitersparnis, besserer Planbarkeit, höherer Flexibilität und weitaus geringerer Formalitäten.



Die Hürden für einen Gang an die Börse sind beim Börsenmantel damit weitaus niedriger als beim klassischen IPO, so dass vor allem Start-ups sowie kleineren und mittleren Unternehmen (KMUs) der Börsenzugang wesentlich erleichtert wird.



Insbesondere die präzise Planbarkeit des Börsenstarts via Börsenmantel hat sich für Unternehmen als entscheidender Faktor bewährt, um unabhängig von Marktphasen die Sicherheit für einen erfolgreichen Börsenstart zu legen.



Gerade zu Zeiten eines volatilen Marktgefüges und angespannten Zinsumfeldes wird es für Unternehmen immer wichtiger die Unternehmensfinanzierung auf eine breitere Basis zu stellen, die finanzielle Abhängigkeit von Kreditgebern zu verringern, eine solidere Bewertung zu erhalten und die Bekanntheit zu erhöhen.



Der Börsenmantel stellt den kürzesten Weg an die Börse dar. Und das ohne nennenswerte Wartezeit, ohne wesentliche Personalbindung und ohne Planungsrisiken. Das Unternehmen behält auf diese Weise alle Freiheiten und entscheidet selbst über die Geschwindigkeit der Umsetzung und den genauen Zeitpunkt des Börsenstarts.



Viele Unternehmen erkennen in der aktuellen Marktphase den idealen Zeitpunkt, um sich auf den eigenen Börsenstart vorzubereiten. Denn wer aktuell die Rahmenbedingungen für sein Unternehmen schafft, ist vorbereitet, sobald die Zinsen sinken und die Märkte wieder an Solidität gewinnen bzw. anziehen.



Im Fokus der letzten Monate standen insbesondere Unternehmen aus aufstrebenden Branchen wie der Künstlichen Intelligenz, Medizintechnik und nachhaltiger Technologien. Aber auch Traditions-, Familien- und wachstumsorientierte Unternehmen zeigten ein branchenunabhängiges Interesse an Börsenmänteln.



Insgesamt zeichnet sich klar ab, dass sich der Trend zu Börsenmänteln etabliert hat, was auch die Entwicklung der Kapitalmärkte hinsichtlich der Erfordernisse zu mehr Flexibilität und Schnelligkeit eins zu eins widerspiegelt.



Über die INSTANT GROUP:

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren am Kapitalmarkt tätig, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert im Verbund mit der Equity.Link eG für aufstrebende Unternehmen mit ihrem Kooperationsunternehmen INSTANT IPO SE als Kapitalmarktpartner direkte, zeitsparende Börseneinführungen.



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Tel.: 069/34866945



E-Mail: info@instant.group

Internet: www.instant.group



ISIN: DE0005418404

WKN: 541840



Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart



