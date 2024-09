FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.09.2024 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IQE PRICE TARGET TO 45 (55) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TEAM17 PRICE TARGET TO 300 (325) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1060 (1070) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1640 (1540) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1720 (1730) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1720 (1730) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES ANTOFAGASTA ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES IHG, SODEXO AND PLUXEE ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2800 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROTORK TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 370 (365) PENCE - STIFEL CUTS 3I INFRASTRUCTURE TO 'HOLD' (BUY)



