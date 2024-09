NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat T-Mobile US mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Mit den jüngsten Transaktionen im Glasfaserbereich erweitere das Telekomunternehmen seine Wachstumsbasis, schrieb Analyst Sebastiano Petti in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf den Kapitalmarkttag am 18. September stehe die Glasfaserstrategie der Deutsche-Telekom-Tochter im Fokus./gl/ag



