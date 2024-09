© Foto: Helmut Fricke/dpa



Commerzbank-Chef Manfred Knof hat angekündigt, Ende 2025 aufzuhören. Zeitgleich verkaufte die Bundesregierung Anteile an die Unicredit.Der deutsche Staat hält seit der Rettung während der Finanzkrise 16,5 Prozent der Anteile. Nun hat er seinen Anteil auf 12 Prozent reduziert. "Nach der Transaktion bleibt die Bundesrepublik Deutschland größter Anteilseigner der Commerzbank", erklärte die Regierung, deutete aber an, dass dies nur der Anfang eines schrittweisen Rückzugs sei. Die italienische UniCredit hat am Mittwoch zudem bekannt gegeben, dass sie einen Anteil von 9 Prozent an der Commerzbank erworben hat. Dieser Schritt macht UniCredit zu einem der größten Aktionäre und befeuert …