Frankfurt/Main - Der Dax hat sind am Mittwoch freundlich gezeigt. Um 12:30 Uhr stand der Index bei 18.315 Punkten und damit 0,3 Prozent höher als bei Vortagesschluss.



Papiere der Commerzbank steigerten ihren sprunghaften Kursaufschlag im Laufe des Tages noch weiter und waren am Mittag 18 Prozent teurer als am Vortag. Hintergrund waren Berichte über eine geplante Übernahme der Unicredit.



Der Goldpreis bewegte sich bei 2.528 US-Dollar pro Unze wieder am bereits im August markierten Allzeithoch. In Euro was das Metall noch nie so teuer wie am Mittwochvormittag, als bis zu 73,55 Euro pro Gramm bezahlt wurden.



Für den Mittag deutscher Zeit werden neue Daten zur US-Inflation erwartet, und wenn die Teuerung nicht unerwartet hoch ausfällt, winken wohl Zinssenkungen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1046 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9053 Euro zu haben.

