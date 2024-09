New York (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag berät die Europäische Zentralbank über ihre weitere Währungspolitik, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-Vermögensverwalter Neuberger Berman.Dabei werde die Entscheidung der Währungshüter immer mehr zum Balance-Akt. Die entscheidende Frage: Könne das Inflationsziel mittelfristig erreicht werden - oder sei es möglicherweise bereits unterschritten? Im aktuellen Szenario sei es durchaus möglich, dass die Inflation mittelfristig unter den Zielwert der EZB rutsche, wenn eine langwierige Rezession in der Industrie zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führe. ...

