© Foto: Jason Allen/AP/dpa



Im Duell mit Kamala Harris gerät Donald Trump in die Defensive. Auch die Finanzmärkte fällen ein eindeutiges Urteil. Die Aktie hinter Trumps Social-Media-Plattform rutscht vorbörslich zweistellig ins Minus.Für die Zuschauer war der Ausgang des TV-Duells zwischen Donald Trump und Kamala Harris am Dienstagabend recht eindeutig: Eine Blitzumfrage des Nachrichtensenders CNN ergab, dass 63 Prozent der Zuschauer Harris als Gewinnerin des Duells sahen. Nur 37 Prozent sahen Trump als Gewinner. Diese Reaktion scheint am Mittwoch auch an den Finanzmärkten anzukommen. US-Aktien-Futures gaben leicht nach, der US-Dollar fiel im Vergleich zu wichtigen Währungen, insbesondere dem japanischen Yen, um rund …