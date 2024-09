Paris / London - Europas Aktienmärkte haben sich am Mittwoch nach dem Rücksetzer am Vortag stabilisiert. Wenige Stunden vor Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten zeigten sich die Anleger unentschlossen. Im Fokus stand zudem das TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump. Gegen Mittag behauptete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 ein Plus von 0,22 Prozent auf 4.757,70 Punkte. Für den Schweizer SMI ging es hingegen ...

