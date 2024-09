Enervis verzeichnet einen leichten Anstieg bei den Preisen am EEX Terminmarkt. Welche Auswirkungen das auf die langfristigen Stromabnahmeverträge (PPAs) für Photovoltaikanlagen hat, analysiert Christian Schock, Berater bei Enervis im monatlichen PPA-Preis-Update. Im August 2024 stiegen die Preise am Stromterminmarkt der EEX im Mittel ein wenig an. Für das Jahr 2025 notierte das Base-Produkt Strom über 95 Euro pro Megawattstunde, während die Preise für spätere Handelsjahre weiterhin bei knapp 70 Euro pro Megawattstunde lagen. Auf dieser Basis ist das gemittelte Terminpreisniveau für Strom als Benchmark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...