Bei einem Unternehmensverkauf ist eine gute Strategie von großer Bedeutung. Leider haben viele Mittelständler diese nicht.Aktuell können sich 42 Prozent der Unternehmer in Deutschland vorstellen ihren Betrieb zu verkaufen. Hier spielt auch der demografische Wandel eine Rolle und wird die Zahl der verkaufsbereiten Unternehmer sicherlich noch steigen lassen. Doch welche Maßnahmen für einen Verkauf genau ergriffen werden müssen, ist einer knappen Mehrheit unbekannt. 53 Prozent geben an, keine genaue Vorstellung davon zu haben, was zu tun sei, wenn sie ihren Betrieb veräußern wollten. ...

