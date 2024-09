Dachflächen können nur knapp die Hälfte zu der in 2040 benötigten Photovoltaik-Leistung beitragen. Deshalb müssen die Bundesländer die Ausweisung von Flächen für Solarparks stark beschleunigen, fordert der österreichische Branchenverband. Der Österreichische Netzinfrastrukturplan setzt das Ziel, bis 2040 zwischen Vorarlberg und dem Burgenland so viel Photovoltaik-Leistung in Betrieb zu nehmen, dass damit jährlich 41 Terawattstunden Strom erzeugt werden können. Die bereits installierten Dachanlagen liefern sechs Terawattstunden. Wie eine Studie des Energiewirtschaftsverbandes Oesterreichs Energie ...

